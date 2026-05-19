Başdenetçi Akarca: 19 Mayıs milletin yeniden doğuş hareketidir

19.05.2026 09:14
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, 19 Mayıs mesajında Milli Mücadele'nin millet iradesine dayalı büyük bir yeniden doğuş olduğunu vurgulayarak, gençlerin Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele, millet iradesine, hukuka, adalete ve bağımsızlık idealine dayanan büyük bir yeniden doğuş hareketidir." ifadesini kullandı.

Akarca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs 1919'un, milletin bağımsızlık iradesinin tarihe güçlü bir şekilde ilan edildiği, istiklal mücadelesinin ilk adımının atıldığı müstesna bir gün olduğuna dikkati çekti.

Samsun'da yakılan meşalenin, kısa zamanda Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını ve milletin hürriyet, egemenlik ile vatan sevgisi etrafında kenetlenmesini sağladığını belirten Akarca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele, millet iradesine, hukuka, adalete ve bağımsızlık idealine dayanan büyük bir yeniden doğuş hareketidir. Bu büyük yürüyüş, milletimizin en zor şartlarda dahi umudunu, cesaretini ve istiklal inancını kaybetmediğinin en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, mücadelenin başlangıç günü 19 Mayıs'ı, geleceğin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğine armağan ettiğine işaret eden Akarca, "Bu armağan, gençliğe duyulan sonsuz güvenin, ona yüklenen kutlu sorumluluğun ve milletimizin istikbalinin gençlerin aklına, vicdanına ve çalışkanlığına emanet edilmesinin nişanesidir. Gençliğe Hitabe ile çizilen bu çerçeve, bugün de tüm canlılığıyla yol göstermeye devam eden bir vasiyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere düşen en önemli görevin, geçmişin büyük fedakarlıklarını doğru anlamak olduğunu, gençlerin Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Akarca, Türkiye'yi bilimde, kültürde, hukukta, teknolojide ve iyi yönetimde daha ileriye taşıyacakların gençler olduğunu aktardı.

Gençlere inandığını belirten Başdenetçi Akarca, şunları kaydetti:

"Her bir gencimizin, aklını, emeğini ve vicdanını ülkesinin hizmetine sunacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

