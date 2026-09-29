Kamu denetim mensupları 1157 liralık harcırahı yetersiz buldu, adil özlük hakları istedi

Haber: Erva GÜN

(ANKARA) - Kamu Denetim Dernekleri Platformu Sözcüsü Talha Demirtaş, kamu denetim elemanlarının yaşadığı özlük hakkı kayıplarına, harcırah yetersizliklerine ve mesleki statü sorunlarına dikkati çekerek, "Kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma koşullarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir. Güçlü denetim için güçlü denetim mensubu, güçlü kamu yönetimi için adil özlük hakları gereklidir" dedi.

Farklı kamu kurumlarında görev yapan müfettiş, kontrolör ve denetçileri temsil eden 17 meslek derneğinin katılımıyla oluşturulan Kamu Denetim Dernekleri Platformu, kamu denetim elemanlarının özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki sorunları ile çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Platform Sözcüsü Talha Demirtaş, yaptığı konuşmada, kamu denetiminin devlet yönetimindeki yeri ve meslek mensuplarının karşılaştığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müfettişler, kontrolörler, denetçiler ve iç denetçilerin cumhurbaşkanı, bakan, kurum başkanı, genel müdür, rektör veya belediye başkanı gibi kamu kurumlarının en üst yöneticileri adına görev yaptığını ve devletin denetim yetkisini temsil ettiğini ifade eden Demirtaş, "Bu onurlu mesleğin mensupları yalnızca hata arayan veya mevzuata aykırılık tespit eden kişiler değildir. Kamu kaynaklarını koruyan, usulsüzlükleri önleyen, kamu zararının ortaya çıkmasını engelleyen, idareye rehberlik eden ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayan bir kamu hizmeti yürütmektedirler. Dolayısıyla kamu denetiminin niteliği, yalnızca denetim elemanlarını değil, doğrudan doğruya devletin yönetim kapasitesini ve vatandaşın kamu yönetimine duyduğu güveni ilgilendirmektedir" dedi.

"DENETLEDİĞİMİZ KURUMLARDAKİ BAZI İDARİ KADROLARIN GERİSİNDE KALDIK"

Kamu denetim mesleği mensuplarının ciddi bir özlük hakkı sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Demirtaş, görev koşulları ile özlük hakları arasındaki dengesizliğe işaret ederk, şöyle konuştu:

"Kamu denetim meslek mensupları, ülkenin dört bir yanında, çoğu zaman ailelerinden ve ikametgahlarından uzakta görev yapmakta, yoğun çalışma temposu içerisinde önemli hukuki ve idari sorumluluklar üstlenmektedir. Buna rağmen, mesleğin taşıdığı sorumluluk ile mevcut özlük hakları arasında giderek büyüyen bir dengesizlik ortaya çıkmıştır. Aynı eğitim ve kariyer süreçlerinden geçen, benzer nitelikte görev ve sorumluluk üstlenen kamu denetim meslek mensupları arasında özlük hakları bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Dahası, kamu denetim mensuplarının, görevleri gereği denetledikleri kurumlarda görev yapan bazı idari kadroların özlük haklarının gerisinde kalması, çalışma barışı ve hakkaniyet açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmıştır."

"TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL, ADALETTİR"

Diğer kamu çalışanlarının haklarının azaltılmasını istemediklerini önemle belirten Demirtaş, "Tam tersine, kamu adına denetim görevi yapan meslek mensuplarının da görev, sorumluluk ve çalışma koşullarıyla uyumlu, adil ve hakkaniyetli özlük haklarına sahip olmasını istiyoruz. Talebimiz ayrıcalık değil, adalettir" ifadelerini kullandı. Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak taleplerini sıralayan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu denetim meslek mensuplarının özlük hakları yeniden değerlendirilmelidir. Müfettiş, kontrolör, denetçi ve iç denetçilerin görev, sorumluluk, risk ve çalışma koşulları dikkate alınarak adil bir özlük sistemi oluşturulmalıdır. Meslekler arasındaki hakkaniyetsiz farklılıklar giderilmeli, kamu denetim mesleklerinin statüsü ve kariyer yapısı güçlendirilmelidir. Denetim mesleğinin nitelikli insan kaynağı açısından cazibesi korunmalı, yetişmiş denetim personelinin meslekten uzaklaşmasına yol açabilecek sorunlar giderilmelidir. En önemlisi, kamu denetim meslek mensuplarının yıllar içerisinde zayıflayan mesleki itibarının ve statüsünün yeniden güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Çünkü güçlü bir denetim sistemi olmadan güçlü bir kamu yönetiminden söz etmek mümkün değildir."

"GÜÇLÜ KAMU YÖNETİMİ İÇİN ADİL ÖZLÜK HAKLARI GEREKLİDİR"

Görevlerini devlet terbiyesi, hukuk devleti ilkesi ve vazife bilinci içerisinde tarafsızlıkla sürdüreceklerini belirten Demirtaş, devletin kendi adına denetim yapan personelin emeğine ve sorumluluğuna sahip çıkmasını beklediklerini ifade etti. Demirtaş, "Bu vesileyle başta karar vericilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna çağrımızı yineliyoruz: Güçlü denetim için güçlü denetim mensubu, güçlü kamu yönetimi için adil özlük hakları gereklidir. Kamu Denetim Dernekleri Platformu olarak sorunlarımızın diyalog, ortak akıl ve hakkaniyet temelinde çözüme kavuşturulacağına inanıyor, karar mercilerinin, kamuoyunun ve siz değerli basın mensuplarının desteğini bekliyoruz" diyerek karar vericilere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

"GÜNDELİK HARCIRAH BİN 157 LİRA, KONAKLAMA İSE 2 BİN 200 LİRA"

Devlet Denetim Elemanları Derneği Genel Başkanı Kadir Kemaloğlu da denetim elemanlarının harcırah, konaklama bedelleri ve özlük haklarındaki kayıplara ilişkin soruları yanıtladı. Müfettiş ve kontrolörlerin göreve gittiklerinde 2 bin 200 lira ile konaklamak zorunda kaldığını ifade eden Kemaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye genelinde denetim yetkisine sahip bir müfettiş, kontrolör meslektaşımız başka bir kente gittiğinde 2 bin 200 liraya konaklamak zorunda. Artık kamu misafirhaneleri bile bu tutarları karşılayamaz durumda. Biz ilave bir şey verilsin istemiyoruz, görevimizi yerine getirmek için gerekli asgari şartların sağlanmasını talep ediyoruz. Bugünkü haliyle bir müfettişin gündelik harcırahı bin 157 lira, konaklama ise bunun 1,5 katı yani 2 bin 200 liradır. Bir yere göreve gitmeden önce aradığımızda 'Devletin 2 bin 200 liralık adamı mı konaklayacak?' gibi alaycı yaklaşımlarla karşılaşıyoruz."

"HARCIRAHLARIN İKİ KATINA ÇIKARILMASI BÜTÇEYE YÜK GETİRMEYCEKTİR"

Harcırahların Meclis'e sevk edilecek Bütçe Kanunu ile revize edilmesi gerektiğini söyleyen Kemaloğlu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan randevu talep ettiklerini belirtti. Kemaloğlu, "4 milyon küsur kamu personelinin tamamı harcırah almaz. Göreve giden denetim elemanlarının sayısı sınırlıdır ve harcırahların iki katına çıkarılması bütçeye ciddi bir yük getirmeyecektir. Karar mercilerinin bu konuya eğilmesini ve miktarların ülkenin ekonomik gerçeklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.