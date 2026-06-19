Kamu Görevlileri İçin Emeklilik Adaletsizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kamu Görevlileri İçin Emeklilik Adaletsizliği

19.06.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu-Sen, ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "2023 yılında yapılan düzenlemeyle kamu görevlilerine ilave ek ödeme verilmiştir. Ancak bu ödeme emeklilik sisteminin dışında bırakılmış, çalışan memurlara ödenirken emeklilere ve gelecekte emekli olacak kamu görevlilerine yansıtılmamıştır. Bu durum yalnızca teknik bir ücret meselesi değildir. Bu mesele adalet meselesidir. Bu mesele eşitlik meselesidir. Bu mesele sosyal devlet meselesidir. Bugün Türkiye'de binlerce kamu çalışanı emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli olmak istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri budur. Emeklilik artık huzurun değil, ekonomik kaygının adı haline gelmiştir" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki sendika yöneticileri, "ilave ek ödemenin emeklilere de verilmesi" istemiyle açılan bireysel hak ihlali davasının biran önce gündeme alınmasını isteyen dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne verdi. Kahveci burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün burada yıllardır kamu hizmetine emek vermiş, ömrünü devletine adamış milyonlarca memur emeklisinin sesi olmak için bulunuyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve hukukunu korumayı yalnızca sendikal bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. İşte bugün de bu sorumluluğun gereği olarak, 2023 yılında memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük adaletsizliğin giderilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadeleye dikkat çekmek ve sürecin hızlanması talebimizi iletmek üzere Anayasa Mahkemesi önündeyiz."

"ÇALIŞIRKEN ALDIĞI ÖNEMLİ ÖDEME KALEMİ EMELİLİK HESABINA DAHİL EDİLMİYOR"

Bilindiği gibi 2023 yılında yapılan düzenlemeyle kamu görevlilerine ilave ek ödeme verilmiştir. Ancak bu ödeme emeklilik sisteminin dışında bırakılmış, çalışan memurlara ödenirken emeklilere ve gelecekte emekli olacak kamu görevlilerine yansıtılmamıştır. Bugün itibarıyla emekli maaşı hesabına dahil edilmeyen ilave ek ödeme tutarı 22 bin lirayı aşmıştır. Bunun sonucunda görev aylığı ile emekli maaşı arasında kabul edilemez bir fark oluşmuştur. Bir memur 30 yıl, 40 yıl boyunca devlete hizmet ediyor. Aynı görevi yapıyor, aynı sorumluluğu taşıyor, aynı vergiyi ödüyor. Ancak emekli olduğu gün maaşında ciddi bir düşüş yaşıyor. Çünkü çalışırken aldığı önemli bir ödeme kalemi emeklilik hesabına dahil edilmiyor. Bu durum yalnızca teknik bir ücret meselesi değildir. Bu mesele adalet meselesidir. Bu mesele eşitlik meselesidir. Bu mesele sosyal devlet meselesidir.

"KAMU ÇALIŞANI EMEKLİ OLMAK İSTEMİYORSA EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİSİ KESİNTİLERDİR"

Bugün Türkiye'de binlerce kamu çalışanı emeklilik hakkını kazanmasına rağmen emekli olmak istemiyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri budur. Emeklilik artık huzurun değil, ekonomik kaygının adı haline gelmiştir. Bu noktada Türk Büro-Sen tarafından başlatılan hukuki mücadeleyi son derece önemli bulduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Türk Büro-Sen, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması talebini yargıya taşımış, konuyu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine getirmiş ve memur emeklilerinin haklı mücadelesinde çok önemli bir adım atmıştır. Bu mücadele yalnızca bir dava süreci değildir. Bu mücadele, milyonlarca kamu görevlisinin geleceğini ilgilendiren bir hak arayışıdır. Anayasa Mahkemesi'ne taşınan bireysel başvurunun yalnızca bir kişinin başvurusu olarak görülmemesi gerekir. Bu dosya bütün memurlarımızın ortak beklentisini temsil etmektedir. Bu dosya gelecekte emekli olacak milyonlarca kamu görevlisinin umutlarını taşımaktadır. Bu dosya çalışma hayatı ile emeklilik hayatı arasındaki adalet köprüsünün yeniden kurulmasına yönelik bir çağrıdır. Bugün burada bulunmamızın bir diğer önemli sebebi de budur.

"BİZ YENİ BİR İMTİYAZ TALEP ETMİYORUZ"

Kamu çalışanları ve emeklilerimiz, Anayasa Mahkemesi'ndeki bu başvurunun bir an önce sonuçlandırılması ve adil bir karar verilmesi talebiyle dilekçeler göndermiştir. Bizler de bu dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz her dilekçe, bir emeklinin sesi, bir kamu çalışanının beklentisi, bir ailenin geleceğe dair umududur. Bu dilekçeler, milyonlarca kamu çalışanının 'İlave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılsın, emeklilikte yaşanan mağduriyet sona ersin' çağrısıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkememizden beklentimiz, bu başvuruyu öncelikli olarak ele alması ve kamu çalışanları ile emeklilerimizin yıllardır beklediği adil kararı vermesidir. Anayasamızın 2'nci maddesi sosyal hukuk devletini, 10'uncu maddesi eşitlik ilkesini, 60'ıncı maddesi ise sosyal güvenlik hakkını güvence altına almaktadır. Biz herhangi bir ayrıcalık istemiyoruz. Biz yeni bir imtiyaz talep etmiyoruz. Biz yalnızca hakkın sahibine teslim edilmesini istiyoruz. Çalışırken ücretin bir parçası haline gelen bir ödemenin emeklilik hesabında da dikkate alınmasını istiyoruz.

"HUKUKİ YOLLARI KULLANARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Kamu-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türk Büro-Sen tarafından başlatılan bu haklı mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacağız. Bu mesele sonuçlanıncaya kadar takipçisi olacak, tüm demokratik ve hukuki yolları kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki; emeklilerimizin hakkı alın terinin hakkıdır. Emeklilerimizin hakkı yılların emeğinin hakkıdır. Emeklilerimizin hakkı sosyal devletin namus borcudur. Bu vesileyle Anayasa Mahkememizin söz konusu başvuruyu hakkaniyet, eşitlik ve sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımızı ifade ediyor; memur emeklilerimizin ve geleceğin emeklilerinin haklı beklentilerinin karşılık bulmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlileri İçin Emeklilik Adaletsizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

14:17
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:28:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kamu Görevlileri İçin Emeklilik Adaletsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.