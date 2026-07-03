Kamu Görevlilerinde Sendikalaşma Oranı %77,96 - Son Dakika
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Kamu Görevlilerinde Sendikalaşma Oranı %77,96

03.07.2026 01:28
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Kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı %77,96 olarak belirlendi; en fazla üye Memur-Sen'de.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 oldu. Konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip ilk beş konfederasyon Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş, KESK ve DMK olarak sıralandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2026 Temmuz istatistikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, toplam 3 milyon 82 bin 768 kamu görevlisinin 2 milyon 403 bin 189'u sendika üyesi oldu. Kamu görevlilerinde sendikalaşma oranı yüzde 77,96 olarak kaydedildi.

Tebliğde yer alan verilere göre, konfederasyonlar arasında en fazla üyeye sahip konfederasyon Memur-Sen oldu. Memur-Sen'in üye sayısı 1 milyon 130 bin 8 olarak açıklandı. Türkiye Kamu-Sen 536 bin 151 üye ile ikinci, Birleşik Kamu-İş 199 bin 888 üye ile üçüncü, KESK 161 bin 591 üye ile dördüncü, DMK ise 99 bin 679 üye ile beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlilerinde Sendikalaşma Oranı %77,96 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu Görevlilerinde Sendikalaşma Oranı %77,96 - Son Dakika
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