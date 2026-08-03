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Kamu Görevlilerine Ek Zam Çağrısı

Kamu Görevlilerine Ek Zam Çağrısı
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Kamu-Sen Başkanı Kahveci, enflasyon sonrası maaş artışlarının eridiğini belirterek ek zam istedi.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verileriyle kamu görevlileri ve emeklilere yapılan  yüzde 7'lik artışın yaklaşık dörtte birinin ilk ayda eridiğini belirterek, maaşlara ek zam, refah payı ve eşel mobil sistemi çağrısında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Kahveci'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Enflasyon hesabı tutmuyor, alım gücü düşüyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesine ulaşmıştır.

Geçtiğimiz ay kamu görevlileri ve emeklilerine 2026 yılının ikinci altı ayı için yüzde 7 oranında maaş artışı yapılmıştı.

Ancak temmuz ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu artışın yaklaşık dörtte biri, başka bir ifadeyle yaklaşık 2 puanı daha ilk ayda erimiştir. Bu tablo, kamu çalışanları ve emeklilerimizin alım gücünün korunamadığını bir kez daha açık biçimde ortaya koymaktadır.

"MAAŞ ARTIŞLARI GERÇEK ANLAMDA BİR ZAM OLMAKTAN ÇIKIYOR"

Ne yazık ki ülkemizde uzun yıllardır benzer bir tablo yaşanmaktadır. Her toplu dönemde maaşlara yapılan artışlar, takip eden aylarda gerçekleşen enflasyon karşısında hızla etkisini kaybetmektedir. Böylece maaş artışları gerçek anlamda bir zam olmaktan çıkmakta; yalnızca gelecekte yaşanacak enflasyonun önceden yapılan eksik bir telafisine dönüşmektedir.

Oysa maaş zammının amacı, kamu görevlilerinin refahını artırmak, milli gelirden hak ettikleri payı almalarını sağlamak ve alım güçlerini yükseltmektir. Enflasyonun gerisinde kalan artışlar ise çalışanların ve emeklilerin refahını artırmadığı gibi, onları her geçen gün biraz daha yoksullaştırmaktadır.

Bugün gelinen noktada yıllık enflasyon hala yüzde 31,75 seviyesindedir. Bu durum, enflasyondaki düşüşün beklenen hızda gerçekleşmediğini ve fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerindeki baskısının devam ettiğini göstermektedir.

Hayat pahalılığı karşısında maaşlar sürekli geriden gelirken, kamu çalışanları ve emeklilerimizin alım gücü her ay biraz daha azalmaktadır.

"ENFLASYON FARKI BİR ZAM DEĞİLDİR"

Türkiye Kamu-Sen olarak yıllardır dile getirdiğimiz gerçek bir kez daha doğrulanmıştır: Enflasyon farkı bir zam değildir. Enflasyon farkı, yalnızca yaşanan kaybın gecikmeli ve eksik biçimde telafi edilmesidir. Çalışanların refahını artırmayan, sadece kayıplarını karşılamaya çalışan bir ücret politikası sürdürülebilir değildir.

"EK ZAM, REFAH PAYI VE EŞEL MOBİL SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Bu nedenle maaş politikalarında yeni bir anlayışın benimsenmesi artık kaçınılmazdır. Enflasyon farkının yanı sıra kamu görevlileri ve emeklilerine ek zam, refah payı ve alım gücünü kalıcı biçimde koruyacak eşel mobil benzeri bir ücret güncelleme sistemi hayata geçirilmelidir. Aksi halde her maaş artışı daha ilk aydan erimeye devam edecek, kamu çalışanları ve emeklilerimiz enflasyon karşısında her geçen gün biraz daha geriye düşecektir.

Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlileri ve emeklilerimizin refah içinde yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine kavuşmaları, yaptıkları fedakarlığın karşılığını alabilmeleri ve refahtan hak ettikleri payı elde edebilmeleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Görevlilerine Ek Zam Çağrısı - Son Dakika

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