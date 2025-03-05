Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Yayımlandı

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(ANKARA) - Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine düzenleyen Kamu İç Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, 4 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yeni yönetmelikle, kamu idarelerinin mali yönetim süreçlerinde daha etkili, ekonomik ve verimli bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Düzenlemeyle, kamu gelir ve giderlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi, usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi, karar alma süreçlerinde düzenli ve güvenilir raporlamanın sağlanması, kamu varlıklarının israf edilmemesi ve korunması amaçlanıyor.

Yönetmelikte, kamu idarelerinde iç kontrol sistemine ilişkin yetki ve sorumluluklar da netleştirildi. Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimi yöneticileri, iç kontrol standartlarına uyumu sağlamakla yükümlü olacak. Ayrıca, her yıl üst yöneticilerin iç kontrol güvence beyanı imzalayarak idare faaliyet raporuna eklemesi gerekecek.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturularak, kamu kurumlarında iç kontrol sisteminin işleyişi düzenli olarak takip edilecek. Kurul, yılda en az iki kez toplanarak iç kontrol süreçlerini değerlendirecek ve üst yönetime rapor sunacak.

Yeni yönetmelikle, kamu idarelerinde iç kontrol süreçlerinin daha şeffaf ve hesap verebilir bir hale getirilmesi amaçlanıyor.