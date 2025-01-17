Kamu-Sen Başkanı Kahveci, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kahveci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kahveci, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" başlıklı fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" başlıklı fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayan Kahveci, oylamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansını 'Yılın Kareleri' adı altında yaptığı etkinlikten dolayı kutluyorum. Tabii ki Anadolu Ajansı çalışanı arkadaşlarımız, foto muhabirleri, haber peşinde koşan arkadaşlarımız çok meşakkatli bir iş yapıyor. Biz o fotoğrafları, onların bir özveriyle yaptığı çalışmaları değerlendirirken dünyadan ve ülkemizden gerçekten çok orijinal, çok çarpıcı fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Foto muhabirlerinin ve haber muhabirlerinin hepsinin emeğine, yüreğine sağlık diyorum."