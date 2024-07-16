Kamuflaj desenli mekik kelebeği Burdur'da görüldü - Son Dakika
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Kamuflaj desenli mekik kelebeği Burdur'da görüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde nadir görülen mekik kelebeği, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Renkli ve uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken bu kelebek türü, kamuflaj deseniyle görenlerin ilgisini çekiyor. Mekik kelebeği, yaz aylarında Türkiye'de de rastlanabilen göç eden bir canlı türüdür.

16.07.2024 15:40
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Kamuflaj desenli mekik kelebeği Burdur'da görüldü

Kelebek Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

BURDUR - Dünyada nadir görülen ve ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği Burdur'un Bucak ilçesinde görüldü.

Dünyada nadir rastlanan canlılardan biri olarak bilinen mekik kelebeği (daphnis nerii) Burdur'un Bucak ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir spor salonunda görüldü. Sabah saatlerinde Bucak ilçesinde işlettiği spor salonuna gelen Uğur Alican spor salonunun içinde rastladığı bu kelebeği merak edip araştırınca ender rastlanan bir tür olduğunu anlayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine spor salonuna gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bucak Şefliği ekipleri mekik kelebeğini yakalayarak koruma altına aldı.

"Kamuflaj deseniyle görenlerin ilgisini çekiyor"

Renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, yalnızca geceleri uçabilen, en hızlı kanat çırpan ve havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Genel olarak ordu yeşili güvesi ve zakkum güvesi olarak da bilinen bu kelebek, kanatlarındaki kamuflaj deseniyle görenlerin ilgisini çekiyor. Göç eden bir canlı türü olan mekik kelebeği, yazları Avrupa'nın doğu ve güney bölgelerini tercih ettiği için yaz aylarında Türkiye'de de rastlanabiliyor.

"Dikkatimizi çekti"

Konu hakkında konuşan ve ilk kez bu türle karşılaştığını söyleyen spor salonu işletmecisi Uğur Alican; "Sabah erken saatlerde salona geldim özel ders için. Müşterim ile birlikte antrenmandayken kelebek dikkatimizi çekti. Baktık, araştırdık. Yakından baktığımızda da çok güzel bir görüntüsü vardı kanatlarında. İnternette araştırmamızın sonucunda dünyada ender görülen bir kelebek türü olduğunu görünce zaten direk Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne haber verdik. Sağ olsun onlarda çok ilgilendiler Bucak Şefliğinden görevli arkadaşları yönlendirip kavanoza nefes alabileceği bir şekilde yerleştirdik. Daha sonra teslim ettik." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kamuflaj desenli mekik kelebeği Burdur'da görüldü - Son Dakika

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