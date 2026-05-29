Kamulaştırma Bedelleri Merkezi Sistemle Toplanacak

29.05.2026 13:44
Yeni sistemle hak sahipleri, kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve masrafsız ulaşacak.

ADALET Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla, kamulaştırma davalarında mahkemelerce belirlenen ve hak sahipleri adına bankalara yatırılan kamulaştırma bedelleri merkezi bir sistemde toplanacak. Yeni uygulamayla vatandaşların alacaklarına daha hızlı, kolay ve masrafsız şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı yöntemlerle tutulduğu tespit edildi. Buna göre bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu belirlendi. Farklı uygulamaların süreçlerde karmaşaya ve vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı değerlendirildi. Bu kapsamda, Türkiye Vakıflar Bankası ile yürütülen çalışmalar sonucunda kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması planlandı. Yeni sistemle birlikte hak sahipleri, Türkiye genelindeki Vakıfbank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına ulaşabilecek. Uygulamanın, kamulaştırma süreçlerinde birlik sağlaması, vatandaşların işlemlerini kolaylaştırması ve olası mağduriyetlerin önüne geçmesi amaçlanıyor.

BEDELLERE DAHA HIZLI ERİŞEBİLMESİ AMAÇLANIYOR

Öte yandan, kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine ilişkin müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemlerin daha hızlı, düzenli ve standart hale getirilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanması, mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisinin güçlendirilmesi ve vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı erişebilmesi amaçlanıyor. Böylece hem mahkemelerin iş süreçlerinin kolaylaştırılması hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

