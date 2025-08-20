Kamyon Tamiri Sırasında İş Kazası - Son Dakika
Kamyon Tamiri Sırasında İş Kazası

20.08.2025 11:24
Aksaray'da iş yerinde kamyon tamir ederken başına demir parçası düşen genç işçi yaşamını yitirdi.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde 3'üncü iş gününde iş yerine ait kamyonun dingilini tamir ederken başına demir parçası düşen Ahmet Kaşıkçı (22), yaşamını yitirdi.

Memleketi Siirt'ten 17 Ağustos günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gelip bir doğal gaz firmasında taşeron işçi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Kaşıkçı, dün mesai arkadaşlarıyla birlikte iş yerine ait kamyonun arızalanan dingilini tamir etmeye başladı. Tamir sırasında Kaşıkçı'nın başına, demir parçası düştü. Kanlar içinde kalan Kaşıkçı, yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşıkçı, yaşamını yitirdi. Kaşıkçı'nın cenazesi otopsinin ardından bugün memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ortaköy, Aksaray, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

