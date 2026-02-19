Kamyon Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Vakıflı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
