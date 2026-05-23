Kamyon Yaya Geçidine Çarptı, 3 Yaralı

23.05.2026 13:04
Ankara'da damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarparak yıkılmasına neden oldu. 3 yaralı.

ANKARA'da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı; arkadan gelen minibüs ile otomobil, kamyona ve yıkılan üst geçide çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü de araç geçişine kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların ve üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

