Kamyonet Geri Kayarak Kazaya Neden Oldu

Pendik'te seyir halindeyken geri kayan kamyonet, 2 araca ve üç katlı binaya çarparak durdu.

Esenyalı Mahallesi Serander Sokak'ta, E.T. idaresindeki kamyonet, geri geri kaymaya başladı. Kamyonet önce 2 araca, ardından da üç katlı binanın giriş katındaki duvara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, bina ve 2 araçta hasar meydana geldi.