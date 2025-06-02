Kamyonet Geri Kayarak Kazaya Neden Oldu

Pendik'te seyir halindeyken geri kayan kamyonet, 2 araca ve üç katlı binaya çarparak durdu.
Esenyalı Mahallesi Serander Sokak'ta, E.T. idaresindeki kamyonet, geri geri kaymaya başladı. Kamyonet önce 2 araca, ardından da üç katlı binanın giriş katındaki duvara çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, bina ve 2 araçta hasar meydana geldi.
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