Kamyonet Şoförü Bayıldı, Kaza Yaptı - Son Dakika
Kamyonet Şoförü Bayıldı, Kaza Yaptı

08.05.2026 16:00
Silivri'de şekerinin yükselmesi nedeniyle bayılan kamyonet şoförü refüje çarparak takla attı.

SİLİVRİ'de seyir halindeki kamyonetin şoförü şekerinin yükselmesi sonucu bayılınca kullandığı araçla refüje çarparak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar mevkisi, Cezaevi sapağında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan 34 AT 2755 plakalı kamyonetin şoförü iddiaya göre şekerinin yükselmesi sonucu direksiyon başında baygınlık geçirdi. Şoförün kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki refüje çıkarak takla attı. Kamyonet şoförü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

