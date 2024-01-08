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İzmir'de kamyonet yayalara çarparak iş yerine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir'de kamyonet yayalara çarparak iş yerine girdi: 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kamyonetin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yayalara çarparak bir iş yerine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

İzmir\'de kamyonet yayalara çarparak iş yerine girdi: 5 yaralı
08.01.2024 - 12:50,
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İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet yayalara çarparak bir iş yerine girdi. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Babasının nakliye işi yaptığı kamyonetle caddede ilerleyen sürücü S.A. (28), kontrolünü yitirdiği kamyonetle yayalara çarparak bir iş yerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan S.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kamyonetin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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