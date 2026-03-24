Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

24.03.2026 00:09
Osmaniye'de motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

OSMANİYE'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet Çomu, (48) hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Sağa dönüş yapan şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyon, Ahmet Çomu yönetimindeki motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çomu'nun öldüğü belirlendi. Çoku'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kamyon şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

00:14
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
