Kanada Büyükelçisi Lebleu, İBB Başkan Vekili Aslan\'la iş birliği olanaklarını konuştu

(İSTANBUL)- Kanada Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu'nun kendisini ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ile bir araya geldik. İstanbulumuz ile Kanada arasındaki ilişkileri ve önümüzdeki dönemde geliştirebileceğimiz iş birliği olanaklarını konuştuk. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."