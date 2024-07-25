Kanada'da milli parktaki yangın kasabaya ulaştı - Son Dakika
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Kanada'da milli parktaki yangın kasabaya ulaştı

Kanada'nın Alberta eyaletindeki milli parkta yayılan orman yangını, Jasper kasabasına ulaştı. Alberta eyaletindeki Jasper Milli Parkı'ndan yayılan alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. Yerel yetkililer, alevlerin Jasper kasabasında ciddi hasara yol açtığını aktardı. Alberta eyaletinde federal yardım Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin Alberta eyaletinin federal yardım talebini onayladığını duyurdu.

25.07.2024 18:59
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- Kanada'da milli parktaki yangın kasabaya ulaştı

ALBERTA - Kanada'nın Alberta eyaletindeki milli parkta yayılan orman yangını, Jasper kasabasına ulaştı.

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia Orman Yangını Servisi'ne göre eyalette son bir haftada düşen 58 binden fazla yıldırım, yeni yangınlara yol açtı. British Columbia eyaletinde 433, Alberta eyaletinde ise 176 yangınla mücadele ediliyor. Alberta eyaletindeki Jasper Milli Parkı'ndan yayılan alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. Yerel yetkililer, alevlerin Jasper kasabasında ciddi hasara yol açtığını aktardı. Hasarın boyutu henüz bilinmezken, itfaiyecilerin Trans Mountain Boru Hattı'nı korumak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Alberta eyaletinde federal yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin Alberta eyaletinin federal yardım talebini onayladığını duyurdu. Başbakan Trudeadu, "Kanada Silahlı Kuvvetleri kaynaklarını, tahliye desteği ve acil orman yangını kaynaklarını derhal eyalete gönderiyoruz. Yangınla mücadele ve hava yoluyla yardım desteğini koordine ediyoruz. Alberta, seninleyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yılda 2 milyondan fazla turistin akınına uğrayan milli park ve kasabadaki yaklaşık 25 bin kişi salı günü yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kanada'da milli parktaki yangın kasabaya ulaştı - Son Dakika

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