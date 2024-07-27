Kanada'da Orman Yangınları: Araçlar Eridi, Evler Küle Döndü

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Kanada'nın batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper bölgesinde etkili olan orman yangınlarının ardından araçların eridiği, evlerin küle döndüğü görüldü.

BBC'de yer verilen fotoğraflarda, Jasper bölgesinde 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan ve Kanada'nın turistik bölgesi Jasper Ulusal Parkı'na da yayılan orman yangınlarının geride bıraktığı tahribat gösterildi.

Alberta'da yaklaşık 25 bin kişinin tahliye edilmesine neden olan yangınların Jasper Ulusal Parkı'ndaki 1113 yapıdan 358'ini yok ettiği belirtildi.

Yangınlarda evini kaybeden Jasper Belediye Başkanı Richard Ireland, evinden geriye sadece anıların kaldığını, birçok kişinin aynı durumda olduğunu söyledi.

Jasper'deki orman yangınlarının ardından çekilen fotoğraflar alevlerin ne kadar güçlü olduğunu gösterirken, arabaların eridiği ve evlerin küle döndüğü görüldü.

Yetkililer, yangınların çıkma nedeninin araştırıldığını belirterek, yangın söndürme ekiplerinin serinleyen hava ve yağışlardan faydalandığını, sıcak noktaları kontrol altına aldıklarını aktardı.

Pazartesi itibarıyla hava sıcaklıklarında yeniden artış beklendiğini kaydeden yetkililer, Alberta eyaletinde kontrol altına alınamayan 48 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika, Avustralya, Meksika ve Yeni Zelanda'dan itfaiye ekiplerinin Alberta ve Britanya Kolumbiyası eyaletlerinde süren yangınlara mücadelede yardıma geleceğini duyurmuştu.