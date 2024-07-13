Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 9 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 9 Bin Kişi Tahliye Edildi

Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Labrador City ve Wabush bölgelerini tehdit eden yangınlar sonucunda bölgedeki halk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yangın riski artmaktadır.

13.07.2024 22:15
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Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 9 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

CBC News'un haberine göre, yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki yangınların Newfoundland ve Labrador eyaletindeki Labrador City ve Wabush bölgelerini tehdit etmesiyle bir dizi tedbirler aldı.

Eyalet Başbakanı Andrew Furey Wabush, Labrador City ve Wabush'daki halka alarm durumunda olmaları ve evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı.

Bu kapsamda, Labrador City ve Wabush'da yaklaşık 9 bin kişi yangınların şiddetinin artması nedeniyle evlerinden tahliye edildi.

Bölgede, gökyüzü devasa duman bulutlarıyla kaplanırken benzin istasyonlarında ise uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Newfoundland ve Labrador eyaletinde devam eden 11 yangın bulunurken bölgede 19 Haziran'da da yaklaşık 750 kişi tahliye edilmişti.

Uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde kurak ve sıcak hava koşulları son yıllarda büyük yangın riskini artırıyor.

Kanada 575 aktif yangınla mücadele ederken bunlardan 400'den fazlasının kontrolden çıktığı değerlendiriliyor.

Ülke, tarihinin en kötü yangın sezonunu geçen yıl yaşamış, milyonlarca hektarlık ormanlık alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 9 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da Orman Yangınları Nedeniyle 9 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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