Kanada'da Uçak Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kanada'da Uçak Kazası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Delta Air Lines'a ait uçak, Toronto'da iniş sonrası alev alıp ters döndü; 18 yaralı var.

18.02.2025 17:13
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- Kanada'da yolcu uçağının ters döndüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

TORONTO - Kanada'da havalimanına iniş yapan ve 80 kişinin bulunduğu yolcu uçağının ters döndüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı.

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Air Lines'a ait CRJ-900 tipi yolcu uçağının ters döndüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı. ABD'nin Minneapolis kentinden gelen ve 76 yolcu ile 4 mürettebatı taşıyan uçağın piste teker koyduktan saniyeler sonra alev aldığı ve bir süre sonra kaydıktan sonra ters döndüğü kameraya yansıdı. Toronto Pearson İtfaiye Şefi Todd Aitken, pistin kuru olduğunu ve "yan rüzgar" durumunun yaşanmadığını belirtti.

Yolcular acil çıkıştan tahliye edilirken, kazada 3'ü ağır olmak üzere 18 kişi yaralanmıştı. Uçağın iniş yaptıktan sonra ters dönmesinin nedeni bilinmezken, Kanada medyası olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğuna dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA

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