Kanada'dan ABD Ürünlerine Gümrük Vergisi

Güncel

OTTAVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau (ortada) Kanada'nın başkenti Ottava'da basın açıklaması yapıyor, 1 Şubat 2025.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pek çok Kanada ürününe yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Kanada, cumartesi günü geç saatlerde ABD ithalatına yönelik yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.

Trudeau, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edip eyalet ve bölge başbakanlarıyla görüntülü bir toplantı düzenledikten sonra yaptığı açıklamada, Kanada'nın salı gününden itibaren 30 milyar Kanada doları (21 milyar ABD doları) değerinde Amerikan malına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Trudeau, 21 gün içinde toplam değeri 125 milyar Kanada dolarını bulan çeşitli ürünlere daha gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)