Kanada'dan Sudan'a 120 Milyon Dolar Yardım

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, ülkesinin Sudan'daki çatışmalardan etkilenenler için 120 milyon dolardan fazla insani yardımda bulunacağını bildirdi.

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Sudan'daki tırmanan krizden ciddi şekilde endişeli olduğunu belirten Anand, "Açlık bir silah olarak kullanılıyor, siviller hedef alınıyor, kadınlar ve kızlar yaygın şiddete maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Anand, ülkedeki durumdan etkilenenlere yönelik acil ve hayat kurtarıcı destek sağlamak amacıyla 120 milyon dolardan fazla insani yardım yapılacağı açıklamasında bulundu.

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini aktaran Anand, ülkesinin, acil ateşkes ve kalıcı barışa giden bir yol bulunması çağrısını sürdürdüğünü kaydetti.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.