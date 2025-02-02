Kanada'dan Trump'a Misilleme - Son Dakika
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Kanada'dan Trump'a Misilleme

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Trudeau, Trump'ın gümrük vergilerine karşı ABD ürünlerine %25 vergi uygulayacaklarını duyurdu.

02.02.2025 14:09
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- Kanada'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme

"Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız"

OTTAWA - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan yapılan ithalata ek gümrük vergisi kararına misilleme yaparak ABD'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük verisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Alınan kararla birlikte Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi, Kanada'dan ithal edilen enerji ürünlerine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacağı aktarıldı. ABD yönetiminin kararına bir tepki de Kanada'dan geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın gümrük vergisi kararnamelerini imzalamasından saatler sonra Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den yapılan ithalata gümrük verisi uygulanacağını duyurdu. ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını kaydeden Kanada Başbakanı Trudeau, 30 milyar Kanada dolar değerindeki ürünler için getirilen gümrük vergisinin Salı günü yürürlüğe gireceğini kalan 125 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için ise 21 gün sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kanada lideri, gümrük vergisinin ABD gibi çok sayıda ürünü etkileyeceğini ifade ederek kararın alkollü içki, meyve ve meyve suyu, sebze, giyim, ayakkabı, ev aletleri, spor malzemeleri, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.

"Kanada'ya karşı gümrük vergileri, işlerinizi riske atacak"

Gelecek haftaların Kanadalılar için zor geçeceğini ancak Trump'ın eylemlerinden Amerikalıların da zarar göreceğini söyleyen Trudeau, ABD vatandaşlarına seslenerek "Kanada'ya karşı gümrük vergileri, işlerinizi riske atacak, Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini potansiyel olarak kapatacak, marketteki yiyecek ve benzin de dahil olmak sizin için maliyetleri yükseltecek" ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın potansiyel olarak kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili tarife dışı önlemleri değerlendirdiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerini öven Kanada Başbakanı, "Dünyanın bugüne kadar gördüğü en başarılı ekonomik, askeri ve güvenlik ortaklığını inşa ettik" dedi. Kanadalıları, yerli ürünlerini satın almaya ve ABD yerine kendi ülkelerinde tatil yapmalarını söyleyen Trudeau "Bunu biz istemedik ama geri adım atmayacağız" diye konuştu.

İki ülke arasında 2023 yılında günde 2.5 milyar doların üzerinde ticaret yapılıyor

Kanada hükümetinin 2023 verilerine göre, ABD-Kanada arasında özellikle enerji ve imalat sektörlerinde günde 2.5 milyar doların üzerinde ticaret yapılıyor. Kanada 2023 yılında ABD'ye yaklaşık 550 milyar Kanada doları değerinde mal ve hizmet ihraç ettiği ve bunun da toplam ihracatının dörtte üçünden fazlasına karşılık geldiği kaydediliyor. ABD'ye yapılan ihracat, Kanada gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 17.8'ini ve Kanada'da 2.4 milyondan fazla istihdamı oluşturduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Justin Trudeau, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan Trump'a Misilleme - Son Dakika

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