Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım

24.02.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Carney, Ukrayna-Rusya savaşının dördüncü yıl dönümünde 2 milyar dolarlık yardım açıkladı.

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna- Rusya savaşının dördüncü yıl dönümünde Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı.

Carney, Moskova ile Kiev arasındaki devam eden savaşın dördüncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 2 milyar dolarlık yardım sözü verdi.

Ukrayna'ya yapılan yardımların Kiev yönetiminin "daha dayanıklı bir ordu" kurmasına yardımcı olacağını belirten Carney, Rus saldırıları sonucu hasar gören altyapıyı yeniden inşa etmek için de 20 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Carney, Kanada'nın Ukrayna'ya 2022'den bu yana 25,5 milyar dolardan fazla yardımda bulunduğunu ve bunun 13 milyar dolardan fazlasının doğrudan mali destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayarak savaşın finansal destekleyicilerini hedef alacaklarını belirten Carney, Kanada'nın Rus ham petrolü için koyduğu tavan fiyatını daha da aşağı çekeceklerini belirtti.

Kanada, G7 ülkeleri ve AB ile birlikte, Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'nın petrol gelirlerini düşürmek amacıyla 5 Aralık 2022'den bu yana Rus ham petrolüne tavan fiyatı uyguluyordu.

Söz konusu açıklamaya kadar Kanada'da, ithal edilen Rus petrolü için 60 dolar tavan fiyat uygulaması yürürlükteydi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Enerji, Kanada, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:00:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.