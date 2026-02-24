Kanada'dan Ukrayna'ya 2 Milyar Dolar Askeri Yardım

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna- Rusya savaşının dördüncü yıl dönümünde Kiev yönetimine yaklaşık 2 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı.

Carney, Moskova ile Kiev arasındaki devam eden savaşın dördüncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaklaşık 2 milyar dolarlık yardım sözü verdi.

Ukrayna'ya yapılan yardımların Kiev yönetiminin "daha dayanıklı bir ordu" kurmasına yardımcı olacağını belirten Carney, Rus saldırıları sonucu hasar gören altyapıyı yeniden inşa etmek için de 20 milyon dolar ayırdıklarını belirtti.

Carney, Kanada'nın Ukrayna'ya 2022'den bu yana 25,5 milyar dolardan fazla yardımda bulunduğunu ve bunun 13 milyar dolardan fazlasının doğrudan mali destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayarak savaşın finansal destekleyicilerini hedef alacaklarını belirten Carney, Kanada'nın Rus ham petrolü için koyduğu tavan fiyatını daha da aşağı çekeceklerini belirtti.

Kanada, G7 ülkeleri ve AB ile birlikte, Ukrayna'nın işgali sonrası Rusya'nın petrol gelirlerini düşürmek amacıyla 5 Aralık 2022'den bu yana Rus ham petrolüne tavan fiyatı uyguluyordu.

Söz konusu açıklamaya kadar Kanada'da, ithal edilen Rus petrolü için 60 dolar tavan fiyat uygulaması yürürlükteydi.