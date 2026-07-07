Kanada Den submarin Projesine Thyssenkrupp İle Başladı - Son Dakika
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Kanada Den submarin Projesine Thyssenkrupp İle Başladı

Kanada Den submarin Projesine Thyssenkrupp İle Başladı
07.07.2026 14:45
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Kanada, yeni denizaltı filosu için Thyssenkrupp'u imtiyazlı tedarikçi olarak seçti.

OTTAWA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada Kraliyet Donanması'na satın alınacak yeni denizaltı filosu için düzenlenen ihalede Almanya merkezli Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketinin imtiyazlı tedarikçi olarak belirlendiğini kaydederek, şirketle teslimata yönelik müzakerelerin başlayacağını duyurdu.

Kanada Devriye Denizaltısı Projesi olarak bilinen girişim, ülke tarihindeki en büyük savunma ihalesi olarak öne çıkıyor.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, şirketin ihale kapsamında tedarik edeceği 212CD denizaltıları, ultra düşük akustik ve manyetik iz özelliklerine sahip. 212CD denizaltıları bu özellikleri sayesinde NATO müttefikleriyle tam uyumlu çalışma imkanı sunarken, aynı zamanda Kuzey Kutup Bölgesi'nde devriye, deniz altı keşif ve özel kuvvet konuşlandırılma gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Kanada hükümeti, şirket ile sözleşme ve düzenlemelere son halini vermek üzere müzakerelere başlayacak. Kanada, sözleşme sürecinin en geç 2027 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflerken, ilk dört denizaltının ise 2034 yılına kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Açıklamada, söz konusu imtiyazlı tedarikçi ile yürütülecek müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda Kanada'nın, Güney Koreli Hanwha Ocean şirketine yönelebileceği belirtildi.

Kraliyet Donanması'nın mevcut filosunun büyük ölçüde eskidiği ve an itibarıyla Victoria sınıfı dört denizaltından yalnızca birinin denizde görev yapmaya elverişli olduğu belirtiliyor. Açıklamaya göre Kanada, en fazla 12 adet konvansiyonel, modernize edilmiş denizaltı satın alarak eskiyen filoyu yenilemeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua

Deniz Altı, Teknoloji, Politika, Savunma, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada Den submarin Projesine Thyssenkrupp İle Başladı - Son Dakika

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