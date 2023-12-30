 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kanada, Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göç iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada, Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göç iddialarını yalanladı

Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göçünü desteklediği yönündeki iddialar yalanlandı. Kanada hükümeti, Gazze'deki Kanada vatandaşları ve oturum izni olanların güvenli bir şekilde çıkarılması için çalıştıklarını belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kanada, Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göç iddialarını yalanladı
30.12.2023 - 04:09,
Abone Ol

NEW Kanada, İsrail medyasında Kanada Göç Bakanı Marc Miller'ın İsrail'deki temaslarında Filistinlilerin ülkelerine "gönüllü göçünü" desteklediği yönünde iddiaların bulunduğu haberleri yalanladı.

Kanada hükümetinin İletişim Danışmanı Jeffrey MacDonald, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

MacDonald, Kanada'nın kendi vatandaşları, oturum izni olanlar ve kriterlere uyan aile bireylerinin Gazze'de çıkarılmasını kolaylaştırmak için bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığını belirterek, "Birçok Kanadalının Gazze'deki sevdiklerinin güvenliği için endişelendiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Kanada'nın Gazze'de yakınları olan vatandaşları için özel bir uygulama başlatacağını ve bu çerçevede geçici vize vereceğini anımsatan MacDonald, Kanada'yla aile bağları olan Filistinlilerin mevcut başvurularını da öncelikli değerlendireceklerini bildirdi.

MacDonald, İsrail medyasında Bakan Miller'in İsrail temaslarında Filistinlilerin Kanada'ya "gönüllü göçünü" destekleyebileceğine ilişkin haberlerle ilgili, "Söz konusu haberler yalan." vurgusunda bulundu.

MacDonald, Gazze'den çıkışın sıkıntılı olduğunu, çıkabilen kişilerin de Kanada'ya gelebilmeleri için tüm giriş ve uygunluk kriterlerini karşılamaları gerektiğinin altını çizdi.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon, şunları kaydetti:

" Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Marc Miller, İsrail, Kanada, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada, Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göç iddialarını yalanladı - Son Dakika


02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57
İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51
Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32
Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı

Son Dakika
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
23:32 Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi! Aralarında Amedspor da var
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 04:36:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada, Filistinlilerin ülkelerine gönüllü göç iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement