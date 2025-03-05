Kanada Gümrük Vergisi Paketini Açıkladı

TORONTO, 5 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentindeki bir süpermarkette üzerinde "KANADA ÜRÜNÜ" yazılı bir etiket, 4 Mart 2025.
Kanada federal hükümeti salı günü ayrıntılı bir gümrük vergisi paketini açıkladı. Bu hamle, Başbakan Justin Trudeau'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşına karşı mücadeleden geri adım atmayacağını açıklamasının ardından geldi. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
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