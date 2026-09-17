Kanada heyeti, Çanakkale Valisi Toraman\'ı anma töreni için ziyaret etti

Kanada'dan gelen heyet, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Vali Toraman, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan Kanada Newfoundland Alayı anısına Caribou Anıtı'nda düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Çanakkale'ye gelen, Newfoundland ve Labrador Valisi Joan Marie J. Aylward ile Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Marcel Lebleu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, anma törenlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.