Kanada-Hindistan İlişkilerinde Gerginlik

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Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın Kanada'daki Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emri verdiğini öne sürdü.

Morrison, Parlamento'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu üyelerine yaptığı açıklamada, Sih ayrılıkçıları hedef alan bir şiddet, gözdağı ve istihbarat toplama kampanyası düzenlenmesi emrini veren kişinin, Shah olduğunu söyledi.

Ayrıca Morrison, Shah'ın olayla ilişkisinin nasıl öğrenildiğine dair açıklama yapmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ulusal güvenlik ve istihbarat danışmanı Nathalie Drouin ise Kanada'nın, Hindistan hükümetinin ilk olarak diplomatik kanallar ve vekiller aracılığıyla Kanada'daki Hindistan vatandaşları ve Kanada vatandaşları hakkında "bilgi topladığına dair kanıtlara sahip olduğunu" aktardı.

Bu bilgilerin Yeni Delhi'deki hükümete aktarıldığını kaydeden Drouin, hükümetin Lawrence Bishnoi ile bağlantılı bir suç şebekesiyle çalıştığını iddia etti.

Drouin, Hindistan'da hapiste olan Bishnoi'nin "geniş suç ağının" Kanada'daki "cinayetler, suikast planları, baskı ve diğer şiddet suçlarıyla bağlantılı olduğunu" ileri sürdü.

Kanada ve Hindistan karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etti

Kanada topraklarında geçen yıl bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı sınır dışı etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sınır dışı ettiği 6 Hint diplomatın arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma'nın bulunduğu kaydedilmişti.

Hindistan, Kanada polisinin iddialarını reddederken misilleme olarak Kanada'dan Yeni Delhi'deki 6 diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Kanada polisi, "Hint ajanlarına karşı" halkı uyardı

Kanada Kraliyet Atlı Polisinden (RCMP) Komiser Mike Duheme, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, "Hint ajanlarını Kanada'daki cinayetler, baskı ve gasp dahil diğer şiddet eylemleriyle ilişkilendiren kanıtlar elde ettiklerini" söylemişti.

Kanada'da bulunan Hint diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin, Hindistan hükümeti için doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bilgi toplamak gibi gizli faaliyetlerde bulunmak için resmi konumlarından yararlandıklarını gösteren kanıtlar topladıklarına da işaret eden Duheme, "Hindistan hükümeti tarafından toplanan bilgiler daha sonra Güney Asyalıları hedef almak için kullanılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Duheme, söz konusu iddialara dair kanıtlarının doğrudan Hindistan hükümetine de sunulduğunu aktarmıştı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.