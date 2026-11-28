OTTAWA, 28 Kasım (Xinhua) -- Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson, ülkenin ilk federal orman stratejisini açıkladı. Bakan, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerini sektörün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri diye niteledi.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilendirme notuna göre strateji, yatırım, ortaklıklar ve inovasyon yoluyla ormancılık sektörünü dönüştürmeyi hedefliyor.

Cuma günü yayımlanan stratejiye göre federal hükümet, ormancılık işletmelerinin modernizasyonuna, verimliliğin artırılmasına ve üretimin yeni ürünlere yönlendirilmesine destek olmak amacıyla 6 yıl boyunca 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) kaynak ayırmayı taahhüt ediyor.

Buna ek olarak, mühendislik ürünü yapı malzemeleri, biyokimyasallar, biyoenerji ve biyoyakıtlar dahil gelişmiş orman ürünleri ve teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak üzere yeni büyük ölçekli tesislere yatırım yapmak ve mevcut tesislerde kapsamlı dönüşümler gerçekleştirmek amacıyla Orman Sektörü Hızlandırıcısı programına 6 yıl boyunca 4 milyar Kanada doları tahsis edilecek.

Açıklamada, Kanada orman ürünleri sektörünün önündeki en büyük engellerden birinin belirsizliğe yol açan, Kanadalı üreticilerin maliyetlerini artıran ve ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatan "haksız ABD gümrük vergileri ve harçları" olduğu vurgulandı.

1982 yılına uzanan Kanada ile ABD arasındaki yumuşak ağaç kereste anlaşmazlığı, iki ülke arasındaki en uzun süredir devam eden ticari anlaşmazlıklardan biri.

Açıklamaya göre Kanada'nın ABD'ye yaptığı yumuşak ağaç kerestesi ihracatının büyük bölümü, anti-damping ve telafi edici vergilerin yanı sıra 1962 tarihli ABD Ticaretin Genişletilmesi Yasası'nın 232. maddesi kapsamında uygulanan tarifeler de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık yüzde 35 oranında vergi yüküyle karşı karşıya bulunuyor.