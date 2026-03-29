Kanada, Rima Hassan'ın Ülkeye Girişini Engelledi

Kanada hükümeti, Avrupa Parlamentosunun (AP) Filistin asıllı Fransız üyesi Rima Hassan'ın ülkeye girişini engelledi.

Hassan, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, Montreal'de katılacağı 2 konferans öncesinde Kanada hükümetinin ülkeye girişine izin vermediğini duyurarak, hükümetin bu hamlesini ifade özgürlüğüne yönelik "sansür girişimi" olarak niteledi.

Rima Hassan'ın partisi Boyun Eğmeyen Fransa'dan (LFI) yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanadalı yetkililer, önce Hassan'ın elektronik seyahat izni (eTA) başvurusunu onaylarken, sonra Montreal'deki konferansa katılmak için yapacağı "seyahatten bir gün önce" iznini iptal etti.

Kanadalı yetkililer, Hassan'ın Kanada'ya girişinin engellenmesine ilişkin kararlarında, AP üyesinin eTA başvurusunda, "vize reddi veya bir ülkenin topraklarına giriş yasağı bulunmasıyla ilgili herhangi bir bilgi vermemesini" gerekçe gösterdi.

İsrail hükümeti, Filistinlilerin haklarını savunmasıyla öne çıkan Hassan'ın 2025'te İsrail'e girişini yasaklamış ve Hassan'ı terör propagandası yapmakla suçlamıştı.