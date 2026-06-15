Kanada SAFE Programına Dahil Oldu - Son Dakika
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Kanada SAFE Programına Dahil Oldu

15.06.2026 12:42
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Kanada, AB'nin savunma finansman programı SAFE'a katılan ilk Avrupa dışı ülke oldu.

Kanada'nın "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programına dahil edildiği bildirildi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kanadalı şirketlerin ve Kanada menşeli ürünlerin SAFE kapsamında gerçekleştirilen tedarik süreçlerine katılımına ilişkin AB ile Kanada arasındaki anlaşmanın resmen sonuçlandırılmasını öngören kararın kabul edildiği belirtildi.

Kanada'nın birliğin yakın müttefiki olduğu vurgulanan açıklamada, Kanada'nın, SAFE mekanizmasına katılan ilk Avrupa dışı ülke olduğu da kaydedildi.

SAFE mekanizması

AB'nin, Rusya'dan algıladığı tehdit, Ukrayna'da süren savaş ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin baskıları neticesinde kararlaştırdığı "savunmada 2030 hedefleri"nin parçası olan SAFE, 29 Mayıs 2025'te yürürlüğe girmişti.

Buna göre, AB ülkeleri, Ukrayna, (Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne dahil) Norveç, Lihtenştayn ile İzlanda, 150 milyar avroya kadar kredi kullanarak ortak tedariklere katılabilecek. Bu ülkeler, aynı zamanda birbirlerinin endüstrilerinden de ortak satın alımlar yapabilecek.

AB'ye aday ülkeler ve Kanada gibi AB ile anlaşma imzalayan ülkeler de ortak tedariklere katılabilecek ancak imal edilecek bir savunma ürününün bileşenlerinin toplam değerinin yüzde 65'i "Avrupa içinden (AB ülkeleri, Ukrayna, Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda)" gelmek zorunda olacak.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Kanada, Güncel, Dünya, Son Dakika

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