Kanada Yeni Denizaltı Filosunu Almanya'dan Alacak - Son Dakika
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Kanada Yeni Denizaltı Filosunu Almanya'dan Alacak

07.07.2026 08:54
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Kanada, denizaltı üretimi için Almanya'nın TKMS şirketini seçti, tarihi bir satın alma gerçekleşecek.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin yeni denizaltı filosunun üretimi için tedarikçi olarak Almanya'nın Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketini seçtiklerini açıkladı.

Carney, Halifax kentinde, NATO'nun savunma kapasitesini artırma hedeflerine yönelik attıkları yatırım adımlarına ilişkin basına açıklama yaptı.

Kanada donanması için Almanya'nın TKMS şirketinin tedarikçi olarak seçildiğini bildiren Carney, bunun, "ülke tarihinin en büyük satın alımı" olacağını söyledi.

Carney, denizaltıların tedarikçisi olarak TKMS ile en fazla 12 denizaltının üretimi için nihai bir anlaşma üzerine çalışacaklarını, böylece TKMS'nin on milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını belirtti.

TKMS'nin, teslimatı hızlandırmak amacıyla üretim kapasitesinde yer açacağını aktaran Carney, böylece Kanada'nın 2034'e kadar denizaltılara sahip olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada Yeni Denizaltı Filosunu Almanya'dan Alacak - Son Dakika

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