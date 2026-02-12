Kanadalı Bisikletçiler Beyşehir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanadalı Bisikletçiler Beyşehir'de

Kanadalı Bisikletçiler Beyşehir\'de
12.02.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki Kanadalı bisiklet tutkunu, dünya turu kapsamında Beyşehir'e ulaştı ve misafir edildi.

Kanadalı iki bisiklet tutkunu tarafından başlatılan ve Çin'de tamamlanması hedeflenen dünya turu sürüyor.

Audrey Anne Plourde ve Marie Eve Nolet, pedal çevirerek çıktıkları uzun yolculukta Beyşehir'e ulaştı.

Uluslararası Beyşehir Bisiklet Evi, Kanadalı gezginleri ilçede misafir etti. Öte yandan Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkan Eloise Pons ve Jérémie Gidenne çifti de Beyşehir'de konuk edildi.

Beyşehir'de "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konferansı

Beyşehir Halk Eğitimi Merkezi ile Beyşehir İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" konferansı, kadınların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin öneminin bir kez daha vurgulandığı programda, değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan vaiz Fatma Pehlivan, aile içi iletişim, sevgi, saygı, sabır ve karşılıklı anlayışın güçlü bir aile yapısının temel unsurları olduğunu ifade etti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği program, yapılan dua ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Beyşehir'de sağlık seferberliği

Beyşehir'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez dışı mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik sağlık taraması gerçekleştirdi.

KETEM Birimi ve Mobil Sağlık Hizmetleri personelinin iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ekipler sahaya inerek vatandaşlarla birebir görüştü.

Avdancık ve Damlapınar mahallelerinde kurulan mobil sağlık noktalarında mahalle sakinleri çeşitli sağlık kontrollerinden geçirildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlar kronik hastalıklar açısından değerlendirilirken, erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

Misafir, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanadalı Bisikletçiler Beyşehir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:42:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kanadalı Bisikletçiler Beyşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.