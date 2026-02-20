Kanal D'de 'Bir Ramazan Akşamı' - Son Dakika
20.02.2026 19:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal D'nin Ramazan programına konuk oldu.

RAMAZAN ayında Kanal D ekranlarında yayınlanacak 'Bir Ramazan Akşamı' programının bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.

Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferi 'Bir Ramazan Akşamı' programıyla Kanal D ekranlarında yaşanıyor. Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınlanacak olan programa, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nin avlusu ev sahipliği yapıyor. Serdar Er'in sunduğu programın bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu. Programda, Ramazan'ın manevi ve toplumsal yönünün yanı sıra 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri ile kitap fuarı konuşuldu. Yılmaz, Ankaralıları bu etkinliklere davet etti.

ÖZEL KONUKLAR

Beştepe Millet Camisi avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen 'Bir Ramazan Akşamı' yayınlarında, Ramazan ayının ruhunu ve İslam'ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek. Programa Ramazan süresince kültür sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Türkiye'de ikamet eden mühtediler katılacak.

KÜLLİYE'DE RAMAZAN

Geçmişin Ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan boyunca her gün düzenlenecek 'Külliye'de Ramazan Etkinlikleri' de yer alacak. Türkiye'deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak Ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak. 'Bir Ramazan Akşamı', Ramazan ayı boyunca saat 18.00'den itibaren canlı yayınla Kanal D'de olacak.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Televizyon, Kanal D, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
