Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

19.10.2025 21:41
Mudanya'da, kanalizasyon kazısı sırasında oluşan göçükte iki kardeş hayatını kaybetti.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iş makinesiyle yapılan kanalizasyon kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden İbrahim Uysal (35) ile ağabeyi Mehmet Vefa Uysal (50) toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Ülküköy Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin kanalizasyon hattı için kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile kazı çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Alanda çalışan İbrahim Uysal ve ağabeyi Mehmet Vefa Uysal toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından ulaşılan 2 kardeşin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Uysal kardeşlerin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen Uysal kardeşler, Emek Adnan Menderes Mahallesi Gaziler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

