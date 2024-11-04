Kanarya Adaları'nda Planlı Göçmen Krizi - Son Dakika
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Kanarya Adaları'nda Planlı Göçmen Krizi

Hafta sonu Kanarya Adaları'na 1949 göçmen gelirken, 55'i yolculukta hayatını kaybetti.

04.11.2024 15:17
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İspanya'nın son yıllarda Kuzey Afrika'dan en yoğun göçü alan ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'na hafta sonu toplam 1949 düzensiz göçmen gelirken, 55 düzensiz göçmenin de yolculuk sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Kızıl Haç yetkililerinden basına yapılan açıklamada, 1-3 Kasım'da Kanarya Adaları'na 20 bot, 8 tekne ve 3 sürat motoru ile 329'u çocuk, 225'i kadın olmak üzere toplam 1949 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Açıklamada, Tenerife, El Hierro, Büyük Kanarya adalarına gelen düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun kuzey ve orta Afrika ülkeleri uyruklu oldukları kaydedildi.

Diğer yandan Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 55'i de yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik ekipleri, Atlantik Okyanusu'nda üç haftadır yolculuk ettiği öğrenilen bir teknedeki düzensiz göçmenlerden 10'unu kurtarırken, 2 Kasım'da 48 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Ayrıca iki farklı teknede 1 kadın 1 erkek olmak üzere 2 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş ve son olarak 3 Kasım'da Lanzarote açıklarında batan bir bottaki düzensiz göçmenlerden 17'si kurtarılıp, 5'inin cesetlerine ulaşılmıştı.

İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları'nda bu yıl gelen düzensiz göçmenlerin sayısında rekor kırılıyor.

Geçen yıla göre yüzde 105'den fazla artışla 2024 yılında şu ana kadar bölgeye 33 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanarya Adaları'nda Planlı Göçmen Krizi - Son Dakika

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