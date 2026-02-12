Kanbolat Görkem Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Kanbolat Görkem Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

12.02.2026 18:21
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonrası 45 yaşında hayatını kaybetti.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene oyuncunun meslektaşları, sevenleri katıldı. Cenazeye katılan oyunculardan Musa Uzunlar, "Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin kıymetini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim, ertelemeyelim" dedi.

Kanbolat Görkem Arslan, önceki geceyarısı evinde fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan Arslan 45 yaşındaydı. Ünlü oyuncu için bugün Zincirlikuyu Mezarlığı içerisindeki camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Arslan'ın "Poyraz Karayel" dizisindeki rol arkadaşları Emel Çölgeçen, İlker Kaleli, Cem Cücenoğlu, Celil Nalçakan, Musa Uzunlar'ın yanı sıra Deniz Çakır, Birce Akalay, Mehmet Ali Nuroğlu, Nur Sürer, Pınar Altuğ, Hamdi Alkan gibi isimler katıldı.

"Birbirimizin kıymetini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim"

Cenaze töreninde, duygularını dile getiren oyunculardan Musa Uzunlar, "İnsan özünde söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyor çünkü kabullenmesi gerçekten çok zor. Az önce de söyledim, yine aynı şeyi tekrar edeceğim: Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin kıymetini bilelim, yakınlarımızın değerini bilelim. Bazı şeyleri ihmal etmeyelim, ertelemeyelim. Söyleyebileceğim tek şey bu. Sağ olun." dedi.

"İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Pırlanta gibi bir insandı"

Oyunculardan Ali Seçkiner Alıcı, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insandı. Ardından herkesin aynı güzel şeyleri söylemesi onun nasıl biri olduğunu gösteriyor. Işıklar içinde uyusun. İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Pırlanta gibi bir insandı." sözleriyle duygularını dile getirirken, Yurdaer Okur, "Söyleyecek kelime bulmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Daha iki ay öncesine kadar birlikte sahne çekiyorduk. Hayat çok kısa; kime ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Son görevimizi yapmak için buradayız. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala inanmakta zorlanıyorum. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Çok iyi bir oyuncuyu ve çok iyi bir insanı kaybettik" diye konuştu.

Arslan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arslan kimdir?

1980 doğumlu olan Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Arslan, kariyeri boyunca televizyon ve sahne projelerinde yer aldı.

"Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök Aşk", "Ezel" ve "Poyraz Karayel" gibi yapımlarda rol alan Arslan, "Hatırla Sevgili" dizisinde canlandırdığı Mahir Çayan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Arslan, son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi ile sahnelenmekte olan "Çingene Boksör Ruki" adlı tiyatro oyununda aktif olarak rol alıyordu. Arslan'ın vefatı, sanat çevrelerinde ve izleyicileri arasında üzüntüyle karşılandı."

Kaynak: ANKA

Kanbolat Görkem Arslan, Kalp Krizi, Güncel, Kültür, Medya, Sanat, Son Dakika

