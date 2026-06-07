Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kandıra-Kaynarca Yolu'nda seyreden 41 BDJ 615 plakalı ambulans, Akbal Mahallesi'ndeki köprüye girdiği sırada yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu.
Eğimli alanda askıda kalan ambulans, dere yatağına düşmeden durabildi. Kazada, ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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