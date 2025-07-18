Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle bugün Kerpe, Kovanağzı ve Miço dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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