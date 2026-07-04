Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor.
Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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