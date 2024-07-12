Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.