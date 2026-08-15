Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 sahilde elverişsiz şartlar nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe yarın olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiği belirtildi.

Bu sebeple yarın Babalı, Dikili, Tuzağzı ve Sarısu sahillerinde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama bulunmayan bölgelerde mantar dubalarla sınırlandırılan alanlarda denize girmeleri, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.