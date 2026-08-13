Kandıra'da Denize Girişler Yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 14-15 Ağustos'ta denize giriş yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 2 gün tüm sahillerde denize girişler yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde 14-15 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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