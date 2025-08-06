Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 6-8 Ağustos'ta Kovanağzı, Kumcağız ve Kerpe plajlarında denize girilmesine yeniden izin verildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu tarihlerde ilçedeki diğer plajlarda yasağın devam ettiği vurgulanarak, vatandaşlardan yasağın sürdüğü bölgelerde denize girmemeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Girme Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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