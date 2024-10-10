Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kandıra Kaynarca Yolu Balcı Mahallesi mevkisinde M.A. idaresindeki 41 KT 477 plakalı otomobil, O.Ü. yönetimindeki 41 N 4957 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.A. ile eşi E.A, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da otomobil-minibüs kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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