Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayarak samanlığa giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.A. idaresindeki 34 CKR 115 plakalı otomobil, Çalköy Mahallesi'nde Kandıra istikametindeki yolda virajı alamayıp çöp konteynerine çarptıktan sonra M.A'ya ait samanlığa girdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracın içinde sıkışan İ.A, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Otomobil Samanlığa Girdi; Sürücü Yaralı - Son Dakika
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