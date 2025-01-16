Kandıra Muhtarı Erol Sert'in Cenazesi Defnedildi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışarak hayatını kaybeden muhtarın cenazesi toprağa verildi.

Ailesi tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan alınan Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert'in (48) cenazesi, Pirceler Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Sert'in ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Muhtarın cenazesi, kılınan namazın ardından Pirceler Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile vatandaşlar katıldı.

Kandıra ilçesinde kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına gelen Erol Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkışmış, sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.