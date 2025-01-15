Kangal Köpekleri İklim Değişikliği Nedeniyle Değişiyor - Son Dakika
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Kangal Köpekleri İklim Değişikliği Nedeniyle Değişiyor

İklim değişikliği, Sivas kangal köpeklerinin doğasında ve karakterinde olumsuz değişiklikler yarattı.

15.01.2025 00:42
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İklim değişikliği kangal köpeklerinin yapısını değiştirdi

SİVAS - Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerinin iklim değişikliklerinden dolayı tanımlama ve tanıma konusunda karakterinde çok ciddi değişim olduğunu belirtti.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği soğuk iklim canlısı olan kangal köpeklerini olumsuz etkiledi. Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Sivas kangal köpekleri, yüksek hava sıcaklıkları ve gelmeyen soğuk hava nedeniyle miskin hale geldi. Küresel ısınmayla birlikte tüy renklerinde de farklılıkların yaşandığı bu köpekler karakterlerin de var olan daha sert ve agresif olma güdülerini neredeyse yitirdiler. Uzman Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "doğada yaşayan bu hayvanlar üzerinde de çok kötü dengeler değişmeye başladı. Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. Bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi." şeklinde konuştu.

"Hayvanlar çıplak olmaya başladılar"

İklim nedeniyle doğada ki tüm canlıların dejenere yaşadığını belirten Yıldız, "Çok uyum sağlayamıyorlar. İklim köpekler de hem karakter değişikliği hem de fiziksel değişikliği ortaya çıkardı. 15-20 yıl önce köpekler bu mevsimde kar, kış ve soğuk havayı yaşıyordu ve bu hayvanlar hazırlıklıydı. Kendilerini rahat adapte edebiliyorlardı. Tüylerini arttırıyor veya kabartıyorlardı. Yağ oranları seviye olarak artıyordu. Hayvanlardaki hareketlilik soğuktan kaynaklı olarak çok artıyor, ritmik ve sevgi dolu oluyorlardı. Bununla bağlantılı olarak köpeklerde bu mevsimin oturduğunu çok rahat görebiliyorduk. Küresel ısınmayla birlikte renklerinde birkaç ton çeşitlilik görmeye başladık. Bulunduğu coğrafyada ait olduğu bölgenin dışında, hayvanların renk tonları kışın beyaza, yazın ise sarı renge dönüyor. Hayvanlar çıplak olmaya başladılar. Kangallar, kara kış hayvanıdır. Soğuk iklim merkezinde büyürler. Ama bu durumda siz bunları neredeyse bahar ikliminde görüyorsunuz. Renklerindeki sararmaları da kesinlikle terk etmediler. Bu iklim hayvanlarda devamlılık halinde geldi" ifadelerine yer verdi.

"Artık hayvan kulübesinde miskin miskin yatıyor"

Yıldız, köpeklerin karakterlerinde bir değişim olduğuna değinerek, "Tanımlama ve tanıma konusunda karakterde çok ciddi anlamda değişim oldu. Soğuğun tadında büyüyen, soğuk seven, soğuk için heves güden ve soğuğu bekleyen hayvan artık bunu göremiyor. Çünkü yalıtım yapamıyor. Yalıtım yapamadığı içinde karakterlerin de daha sert daha agresif olmalarını nerdeyse kaybettiler. Daha çok yaz ve bahar mevsimlerine göre hareket etmeye başladılar. Asimilasyon dediğimiz mevzu budur. Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. -10 dereceden önce kangalın siz rahata geçeceğini siz hiç tahmin bile etmeyin düşünmeyin bile. Çünkü siz onu getiriyorsunuz kulübeye koysanız da hayvan kar yağdığında soğuk olduğunda mobilize oluyordu. ve bunu arar gibi neredeyse karın üzerinde yatıp kendini mobilize edip kendini rahatlatıyordu. Çünkü bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi. Yani arıyor bunu gözlemliyor ve görüyoruz. Çünkü yeme ihtiyaçları durdu. Kışın çok fazla yiyorlardı. Bu durum azalmaya başladı ve bununla beraber dışarıda yatmıyor artık hayvan kulübesinde miskin miskin yatıyor ve bekleyiş içerisinde" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kangal Köpekleri İklim Değişikliği Nedeniyle Değişiyor - Son Dakika

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